İtalya’nın, ABD ile İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda bulunan savaşta kalıcı ateşkes ile barış ortamının oluşması ihtimaline karşı, Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye iki mayın gemisi gönderdiği bildirildi. ‘Crotone’ ile ‘Rimini’ isimli mayın avlama gemilerinin, Hürmüz Boğazı yakınlarına gitmek üzere Sicilya Adası’ndaki Augusta Limanı’ndan ayrıldığı belirtildi.

