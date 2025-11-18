Dünyanın en köklü ve prestijli müzayede evlerinden Sotheby’s, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “America” adlı 18 ayar altından üretilmiş ünlü klozetini New York’ta açık artırmaya çıkaracağını duyurdu. Sanat dünyasında yıllardır tartışma konusu olan eser, servet, ayrıcalık ve eşitsizlik temalarına yaptığı güçlü göndermeler nedeniyle ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplamıştı.

Cattelan’ın tamamen işlevsel olarak tasarladığı altın klozet, ilk kez sergilendiği Guggenheim Müzesi’nde büyük ilgi görmüş, ziyaretçiler arasında uzun kuyruklara neden olmuştu. Sanatçının provokatif üslubunun en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilen “America”, hem malzemesi hem de toplumsal mesajlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada eserin, çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan sembolik değeri ve altın kullanımıyla koleksiyonerlerin ilgisini yeniden üzerine çekeceği vurgulandı.