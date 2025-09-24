Sahnedeki başarısının yanı sıra özgür tavırlarıyla da tanınan Cardinale, bir dönem Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak Vatikan protokolünü hiçe saymış, bu cesur tavrıyla hafızalara kazınmıştı. Yoğun sigara alışkanlığından kaynaklanan boğuk sesi de onu sinema tarihinde eşsiz kılan özelliklerden biri oldu.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN HOLLYWOOD'A

Tunus’ta, Sicilya kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Cardinale’nin sinemaya adımı 1957’de katıldığı bir güzellik yarışmasıyla oldu. Bu yarışma ona Venedik Film Festivali’nin kapılarını açtı. İlk dönemlerinde aksanı nedeniyle filmlerinde kendi sesi yerine dublaj kullanıldı.

Ancak kısa süre sonra büyük bir çıkış yakaladı. Federico Fellini’nin “8 ½” filmiyle uluslararası üne kavuştu, aynı yıl Burt Lancaster ile birlikte oynadığı “The Leopard” filmi kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Hollywood kapılarını aralayan Cardinale, “Pembe Panter” ve Sergio Leone’nin “Bir Zamanlar Batı’da” adlı kült yapımlarda da başrol oynadı.

OĞLUNU YILLARCA 'KARDEŞİ' OLARAK TANITTI

Kariyerinin ilk dönemlerinde gizli bir hamilelik yaşayan oyuncu, oğlu Patrick’i yıllarca ailesine “kardeşi” olarak tanıttı. Daha sonra yapımcı Franco Cristaldi ile yollarını ayırıp yönetmen Pasquale Squitieri ile uzun soluklu bir birliktelik yaşadı ve bu ilişkiden bir kızı oldu.

Cristaldi’nin sektörde Cardinale’e karşı tavır aldırması nedeniyle zor günler geçiren yıldız, bir röportajında, “Banka hesabımda hiç param olmadığını fark ettim. Çok hassas bir dönemdi” demişti. Onu yeniden sinemaya döndüren isim ise ünlü yönetmen Franco Zeffirelli oldu.

"150'DEN FAZLA HAYAT YAŞADIM"

1970’lerden itibaren Werner Herzog, Marco Bellocchio gibi önemli Avrupalı yönetmenlerle çalışmaya devam eden Cardinale, 2000’lerde tiyatro sahnesine yöneldi. Hayatının son yıllarına kadar sinemadan kopmadı; en son 2020’de İsviçre yapımı “Bulle” dizisinde rol aldı.

2002’de Berlin Film Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü kazanan Cardinale, o dönemde yaptığı açıklamada sinema tutkusunu şöyle dile getirmişti:

“150’den fazla hayat yaşadım: Fahişe, aziz, romantik… Kendini değiştirme fırsatına sahip olmak harikaydı. En büyük yönetmenlerle çalıştım, bana her şeyi verdiler.”