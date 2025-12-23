İtalya Serie A devi Milan, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattı için Fullkrug ismi ön planda olsa da, yönetim aynı zamanda savunma hattını da güçlendirmek istiyor. Ocak ayında kadroya tecrübeli bir stoper katılması hedefleniyor. Şu anda kesinleşmiş bir isim olmasa da kulüp, birkaç alternatifi masaya yatırmış durumda.

ESKİ DÜŞMAN SKRINIAR GÜNDEMDE

Sky İtalia'da yer alan habere göre; savunma için düşünülen isimlerden biri, tanıdık bir yüz: Milan Skriniar. 30 yaşındaki stoper, Inter kariyerinin ardından şu anda Fenerbahçe’de kaptanlık yapıyor ve takımın vazgeçilmezlerinden biri konumunda. Bu durum, olası bir transferi zora sokuyor. Fenerbahçe’nin Skriniar’ı bırakmak istememesi, Milan’ın bu planını hayata geçirmesini güçleştirebilir.

ALTERNATİF: ERIC DIER

İkinci bir seçenek olarak Monaco’da forma giyen İngiliz savunmacı Eric Dier öne çıkıyor. Yaz döneminde Bayern Münih’ten ayrılarak Ligue 1 ekibine katılan Dier, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süredir forma giyemiyor. Geçtiğimiz hafta Marsilya maçında yedek kulübesinde yer aldı ancak süre alamadı. Milan, Monaco’nun oyuncuyu bırakmaya ne kadar sıcak baktığını değerlendirecek.

JUVENTUS'TAN GATTI SÜRPRİZİ

Milan’ın radarında olan bir diğer savunmacı ise Juventus’tan Federico Gatti. 2022 yılından bu yana Torino ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoper, sakatlığı nedeniyle bu sezon şu ana kadar sadece dört maçta görev alabildi. Milan Teknik Direktörü ile geçmişte iyi bir uyumu bulunan Gatti, 2024’te birlikte Coppa Italia kazanmıştı. Juventus’un olası bir satışa sıcak bakması durumunda Milan bu fırsatı değerlendirmek istiyor.