Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un Frosinone maçı performansı hayal kırıklığı yaşattı. Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma şansı verirken, 20 yaşındaki oyuncu devre arasında oyundan alındı ve yerini Mattia Felici'ye bıraktı. Semih, 21. dakikada kaleciyle karşı karşıya bir pozisyonda önemli bir fırsattan sonuç alamadı.

Karşılaşmanın ardından Semih Kılıçsoy için İtalyan basınında yapılan yorumlarda, Türk forvetin kendisine verilen şansı iyi kullanamadığı ileri sürüldü. Semih Kılıçsoy hakkında yapılan yorumlar şu şekilde:

Tuttomercatoweb: "Pisacane ilk dakikada ona kritik bir şans verdi, ancak bunu değerlendiremedi. Özellikle ilk yarıda farkı ikiye katlayabilecek bir şutu isabetsiz buldu."

Tutto Cagliari: "Kritik bir fırsattı ama bunu tam olarak değerlendiremedi. Bariz bir fırsatı kaçırdı ve İtalyan liginin temposuna alışması gerekiyor gibiydi."

Cagliaripad: "20. dakikada Gaetano ona harika bir pas attı ama o bunu boşa harcadı. 26'de harika bir çalımla pasını verdi ama Gaetano pozisyonu boşa harcadı. Devre arasında oyundan çıkan Kılıçsoy'un daha fazlasını yapması gerekiyor çünkü hücumdaki rekabet zorlu."

Centotrentuno: "Onu ilk 11'de görmek için büyük bir beklenti vardı ve Türk oyuncu birkaç fırsatı tepti. Rog ve Gaetano'nun boşa harcadığı pozisyon gibi bazı parlak anlar gösterdi ancak aynı zamanda topu savunmakta zorlandı ve Gaetano'nun mükemmel pasıyla boşa giden büyük bir gol şansı yakaladı. Bu kadroda yükselmek istiyorsa daha fazlasını verebilir ve vermeli"