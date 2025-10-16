Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için İtalya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

Foot Italia'da yer alan habere göre; Atalanta, Yunus Akgün'ü takip ediyor. Atalanta'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istediği ve Yunus Akgün'ün liste başındaki isimlerden biri olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılılardan ayırmanın kolay olmayacağı ifade edildi.

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Yunus Akgün, 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.