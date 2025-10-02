Patlama, zehirlenme, göçük, boğulma, yangın ve afetler gibi risklerle dolu mesleklerinin büro memuru statüsünde görüldüğünü belirten itfaiyeciler seslerini duyurmak için Eskişehir‘den Ankara’ya yürüdü.

Tüm Yerel-Sen Sendikası üyesi itfaiyeciler, “Canımızı ortaya koyuyoruz, ama özel bir meslek olarak kabul edilmeyip, genel idari hizmetler sınıfında yer alıyoruz” dedi.

Taleplerini şöyle sıraladılar: “Görevde hayatını kaybeden itfaiyeciler şehit, yaralananlar gazi kabul edilmelidir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bu hizmet için ödenen fiili hizmet ve yıpranma payı ile mesai ücretleri arttırılmalıdır. Fiziksel risklerin yanı sıra, psikolojik olarak da derinden etkileniyoruz. Aileden uzak kalma ve sosyal hakların yetersizliği de çözüm bekleyen diğer sorunlarımız arasında.”