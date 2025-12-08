Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte birçok şehirde sağanak yağmur ile birlikte şimşek ve yıldırım vakaları görülmeye başlandı.



Bazı durumlarda insan sağlığı için tehlikeli olabilen doğa olayı, teknolojik aletler için de hasar verici etkilere neden olabilir. Uzmanlar, yıldırım ve şimşek kaynaklı sorunların yalnızca cihazın kullanımına hasar vermekle sınırlı kalmayacağını belirterek, her yıl şimşek ve yıldırım kaynaklı binlerce yangının meydana geldiğine dikkat çekti.



ŞİMŞEK ÇAKTIĞINDA FİŞTEN ÇEKİN



İtfaiye personeline verilen seminerlerde, yangın riskini artıran faktörlerin başında yıldırım ve şimşekli havalarda prize takılı olan ve aşırı yükle çalışan cihazlar gösterildi.



Uzmanlar, normal şartlar altında da kullanılmadığı zamanlarda prize takılı olmaması gerektiğini belirttikleri tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri için 'rezistanslardan kalan ısıyla tutuşabilir ve yangın riski yaratabilir' uyarısında bulundu.



Hemen hemen her mutfakta bulunan bu cihazlar, yüksek sıcaklıklara ulaşabilen elektrik dirençleri nedeniyle gök gürültülü havalarda sağlığımız için tehlikeli olabilir.