ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan eski itfaiyeci Jeremy Barker, 2012’de başlattığı küçük bir yan işini bugün milyonlarca dolarlık bir başarı hikayesine dönüştürdü.

Barker’ın kurduğu Murphy Door adlı şirket, evlerde gizli depolama çözümleri sunan “gizli kapı ve kitaplık sistemleri” üretiyor. Başlangıçta yalnızca bir hobi olarak başlayan fikir, kısa sürede 27 milyon dolarlık bir iş imparatorluğuna dönüştü.

DÜNYA ÇAPINDA İŞLER YAPMAYA BAŞLADI

Barker, “Her şey çocuklarım için bir ev sineması kurmak istememle başladı” diyor. Evde gizli bir oda fikri, onu depolama sistemlerini yeniden düşünmeye yöneltti. Barker, “Gizli kapılardan fazlasını yapabileceğimizi fark ettim. İnsanların duvarlarını sadece süs olarak değil, işlevsel depolama alanları olarak kullanmalarını istedim.” ifadeleriyle durumu özetliyor.

Başlangıçta itfaiyecilik görevine devam eden Barker, Murphy Door’u geceleri ve hafta sonları geliştirerek büyüttü. İlk yılında yalnızca 30 bin dolar kazanan şirket, 2016’ya gelindiğinde 5 milyon dolarlık bir gelire ulaştı. Bu dönüm noktası Barker’a üniformasını bırakıp tamamen kendi işine odaklanma cesareti verdi.

BİR ANDA MİLYONLAR KAZANMAYA BAŞLADI

Pandemi döneminde evlerine yatırım yapan Amerikalıların ilgisi, Murphy Door’un satışlarını adeta uçurdu.

2020’de 7 milyon dolar olan yıllık gelir, iki yıl içinde 22 milyon dolara, 2024 itibarıyla ise 27 milyon dolara ulaştı.

Bugün şirket, ABD’nin Utah, Kentucky ve yakında açılacak Texas tesisleriyle birlikte 102 çalışan istihdam ediyor.

Murphy Door ürünleri; “Only Murders in the Building” dizisi setlerinde, Lionsgate stüdyolarında ve ünlü müzisyenlerin evlerinde bile yer alıyor. Şirketin sosyal medya paylaşımları 1 milyardan fazla izlenme aldı.

BAŞARININ SIRRI UYUM SAĞLAMAK

Barker, başarısının ardındaki en önemli dersin esneklik olduğunu söylüyor ve bu sözleri “İlk başta sadece panik odaları için gizli kapılar yaptık ama bu çok sınırlı bir pazardı. İnsanların geri bildirimlerini dinledik ve gizli depolama kapılarına yöneldik. O zaman gerçek potansiyeli gördük.” cümleleriyle ifade ediyor.

Bugün Murphy Door, ABD’nin en hızlı büyüyen mobilya üreticilerinden biri olarak gösteriliyor. Barker ise bu başarıyı, “insanlara hem güvenlik hem estetik kazandıran yenilikçi fikirlerle” elde ettiğini söylüyor.