Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, elektrikli ve hibrit araçlar dahil binek otomobillerine ilave vergi getirildi.

Buna göre; konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için, adet başına yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için adet başına yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 Dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.

Söz konusu karar, 22 Eylül'den 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan "İthalat Rejimi Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Kararı" sonrasında yazılı bir açıklama yaparak düzenlemenin mali karşılıklarını açıkladı.

Açıklamada, sektörün tüm bileşenleri ile görüşülerek ilave mali yükümlülüklerin konulduğu kaydedildi.

Her bir otomobil başına ithalat tutarına göre yüzde oran veya maktu bir ilave vergi alınacak ve bunlardan hangisi yüksekse o uygulanacak.

TÜRKİYE'DE SATILAN 100 OTOMOBİLDEN 70'İ İTHAL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ocak-haziran döneminde 577 bin 981 adetlik pazarda yerli üretim araç satışı 177 bin 591 oldu. İthal araç satışı ise 400 bin 390 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 30,72, ithal araçların payı ise yüzde 69,27 oldu.