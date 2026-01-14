Her zam döneminde çalışan ve emeklinin sert eleştirileriyle karşılaşan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kendisini eleştirenleri susturmak için açtığı yüklü tazminat davalarından biri daha mahkemeden döndü.

‘DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ’

TÜİK yönetimi, kuruma dava açan ve sosyal medyadan, “Allah belanı versin” diyen Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz hakkında 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Çilesiz’in TÜİK’e ağır hakaret ettiği ve itibarına zarar verdiği iddiasıyla açılan davanın duruşması dün Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, eleştirilerin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini, TÜİK’in eleştirileri hoşgörüyle karşılaması gerektiğini belirterek davayı reddetti. Çilesiz de, TÜİK yöneticileri hakkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı. Aynı mahkeme, Çilesiz’in 5 kuruşluk davasını da reddetti.