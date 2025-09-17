Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanmasına ilişkin “tasarruf tedbirleri” genelgesi yayımlamıştı. Okullar başta olmak üzere, halkın olduğu her alanda tasarruf gerekçe gösterilerek kemer sıkılmış ve harcamalar kısılmıştı. Ancak bu tedbirler yalnızca vatandaş için geçerli. İktidarın lüks ve şatafat içindeki kamu binaları, makam araçları ve ballı maaşlar, son gaz devam ediyor.

Kemer değil, halkın boğazı sıkılıyor. Ne emekliye ne de memura bulunmayan para, Ankara Beştepe’deki Saray için bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı 2025 yılının ilk 8 ayında 9 milyar 219 milyon TL harcama yaparken sadece bir günlük masrafı 38 milyon 415 bin TL oldu.

İTİBARDAN TASARRUF YOK

“Vatandaş yoksullukla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı itibardan tasarruf etmiyor” diyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Saray her gün 2 bin 277 emeklinin maaşını harcıyor” dedi. Vatandaşın kirasını ve faturasını ödemekte güçlük çektiğini, ancak buna rağmen AKP’nin kendi ikbal ve itibarı için tam gaz harcama yaptığını belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

“Emeklinin 16 bin 881 TL ve asgari ücretlinin 22 bin 104 TL olan maaşı, 26 bin TL olan açlık sınırının altında kaldı. 5 emekli bir araya gelse ancak yoksulluk sınırında bir maaşa ulaşabiliyor ve iktidar da bununla övünmeye devam ediyor.”