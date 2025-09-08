Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklandıktan sonra tahliye olabilmek ve malvarlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması için itirafçı olup ev hapsine alınan Aziz İhsan Aktaş’ın CHP lideri Özgür Özel’in Diyarbakır ziyareti sırasında kendisine tahsis edilen aracını iki gün önce hileli biçimde yine kendisine ait başka bir şirketteki çalışanına satış yaptığı ortaya çıktı.

23 Ekim 2024’te Diyarbakır’a ziyarette bulunan Özgür Özel için CHP’li belediyelerle araç kiralanması başta olmak üzere birçok ihaleyi alan Aziz İhsan Aktaş’a ait 34 AKT 500 plakalı panelvan araç tahsis edildi.

Ancak bu tahsis Topal’ın içine sinmemiş olacak ki, Özel’in ziyaretinden iki gün önce bu aracı yine kendisine ait başka bir şirketinin çalışanına satmış gibi gösterdi.

AKP’li belediyelerden yüksek fahiş rakamlarla aldığı ihaleler yine kamu kurum ve kuruluşlarından aldığı ihaleler nedeniyle AKP’lilerle ters düşmek istemeyen Aktaş, Kadıköy 24. Noterliğine giderek senetle araç satış sözleşmesi yaptı.

Aktaş’ın sahibi olduğu Elif LPG ve Akaryakıt Dağıtım A.Ş adına kayıtlı olan araç 21 Ekim 2024’te Aktaş’ın yanında sigortalı çalışan elemanı Kıyasettin Yağan’a kurdurduğu ve usulsüz fatura işlemleri yürüttüğü ve yine kendisinin kontrolünde olan Babil Oto Yedek Parça Limited Şirketi adına 1 milyon 100 bin lira bedelle satış yaparak tescil ettirdi.

PARAVAN ŞİRKET KURDURDUĞU İSİM DE ŞÜPHELİ ÇIKTI

Firari kardeşi Ramazan Murat Aktaş’ın da özellikle Ankara’da AKP’li milletvekilleri ve kamu kurumlarıyla yakın ilişkiler içinde olmasından dolayı polisin PTS kaydı sorgulamasında aracın kedisine ait olduğunun önüne geçebilmek için Özgür Özel’in ziyaretinden iki gün önce yargından mal kaçırırcasına apar topar noterden kendi kontrolündeki bir başka şirkete satış yaptığı belirlendi.

Çalışanı Kıyasettin Yağan’da Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşleri Ramazan Murat Aktaş, Tekin Aktaş, Doğan Aktaş ve Özkan Aktaş ile birlikte şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Aracın Elif LPG adına Aziz İhsan Aktaş tarafından, Babil Oto Yedek Parça adına da Sinan Sinan Kalender’e noter satışı yapıldığı ortaya çıktı.

GAYRI MEŞRU İLİŞKİSİNİ DE GİZLEMEK İÇİN ŞEYTANİ PLAN YAPMIŞTI

Noter satışı tamamlandıktan sonra araç Özgür Özel’in 23 Ekim 2024’teki Diyarbakır programı için tahsis edildi.

Hem CHP, hem de AKP’li belediyelerden ihaleler alan Aktaş’ın bu yöntemle her iki partiye mensup belediyelere yakın olmak için bu yönteme başvurduğu belirlendi.

Aktaş daha önce de bu ve buna benzer birçok şeytani planlarıyla da gündem olmuştu.

Gayrı meşru ilişkisinden doğan çocuğunu bile eşinden ve çocuklarından gizleyebilmek için sevgilisini de yanındaki çalışanıyla nikâhlamıştı.

Şaban Ü. isimli çalışanın adını da mahkeme kararıyla Aziz İhsan Aktaş olarak değiştirip doğumdan sonra bebeğin nüfustaki baba adı hanesine kendi isminin yazılmasını sağlamıştı.