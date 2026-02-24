Aziz ihsan Aktaş davası kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olan Alican Abacı’nın düğün masraflarını Aziz İhsan Aktaş’ın karşıladığı ortaya çıktı.

Aktaş, Beşiktaş Belediyesi’nin eski Özel Kalem Müdürü Alican Abacı’ya “Parayı teslim ettiğimiz tarihten önce Bektaş Yıldız’ın (sanık) Yeşilköy’deki restoranında ve ofisinde defalarca bir araya gelmedik mi?” diye sordu.

Abacı soruyu, “Bir defa bir araya geldik” diye cevapladı. Soru-cevap sırasında Aktaş, “Düğünde ben de vardım, doğru. Enbe Orkestrası çıktı. Orkestranın ödemesini kim yaptı. Dekont sunabilecek misiniz?” dedi. Abacı’nın, “Düğünümde çıkan orkestradan haberim yoktu” sözleri üzerine Aktaş, “Ödemeleri biz yaptık” ifadesini kullandı.