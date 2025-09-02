Öğrencilere okullarda bir öğün yemek bile veremeyen, sabun dahi koyamayan Milli Eğitim Bakanlığı, beş yıldızlı şatafattan vazgeçmedi. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce Eğitici Eğitimi” toplantısı Ankara Kızılcahamam’da beş yıldızlı bir otelde yapıldı. Toplantı için, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlardaki kilit isim ve itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli’ye ait Eliz Otel seçildi. 17 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri arasında yapılan toplantı içim MEB bütçesinden 35 milyon 718 bin 600 TL ödendi.

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’daki bu yemek fotoğrafı için “Bakan olmadığım döneme ilişkin” demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı da toplantılarını bu otelde yapıyor. 2023 yılında Hac kafilesi yöneticilerine yönelik toplantı Eliz Otel’de düzenlenmiş, Türkiye Diyanet Vakfından burslu öğrenciler için 2024 yılı kampı da aynı yerde yapılmıştı. AKP’nin Kızılcahamam kampı da bu otelde düzenlendi.

Türk hamamı, sauna ve havuzlarla kadın erkek ayrı bölümleri de olan otelde tek kişilik bir gece konaklama 6 bin 900 TL.

TERMAL VE SPA MERKEZİ

Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Otel; Doğa oteli, Thermal Spa & Wellness olarak tanıtılıyor. Otelde köpük, tuz odası, bakım kürleri, kese, masaj gibi hizmetler de var.