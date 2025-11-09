"Ne Hissettin?" adlı programa konuk olan Mehmet Ali Erbil, geçmiş evlilikleriyle ilgili samimi bir itirafta bulundu:

"Bir eşime çok haksızlık yaptım. O çok saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım."

Bu açıklama, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler söz konusu eski eşin kim olduğunu tartışmaya başladı.

SÖZLER SEDEF ALTUNTAŞ'A MIYDI?

Kulislerde konuşulan iddialara göre Erbil'in bahsettiği kişi, 2001 yılında evlenip yaklaşık 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş.

Ünlü şovmen bu konudaki sorulara yanıt vermezken, sosyal medyada "Gerçek pişmanlığı o evlilikte yaşamış" yorumları yapıldı.

EŞİ GÜLSEREN CEYLAN EVİ TERK ETTİ

Ancak bu sözler, Erbil'in yeni evlendiği eşi Gülseren Ceylan'ı öfkelendirdi. Çifte yakın kaynaklara göre Ceylan, itiraf sonrası evi terk ederek eşine tepkisini gösterdi.

"ONU ÇOK ÜZDÜYSEM AFFETSİN"

Kısa süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Mehmet Ali Erbil, eşi Ceylan'a seslendi:

"Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Şu an ona aşığım. Bu yaşta bana böyle bir aşk yaşattığı için çok mutluyum. Son röportajımdaki sözler anlık bir ifadenin sonucuydu."

Ünlü şovmen, eşinden kendisini affetmesini dilediğini de belirtti.