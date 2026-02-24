İstanbul Ticaret Odası (İTO), son haftalarda tartışmalı açıklamalarıyla gündemde....

Başkan Şekip Avdagiç’in TEMU alışverişlerini engelleme ve yurtdışındaki harcamaları azaltma önerileri kamuoyunda tepki toplamıştı.

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür, tartışma yaratan sunumlardan birini köşe yazısında paylaştı...

Buna göre, 12 Şubat’ta İTO’da yapılan sunumda “Seks sektöründeki kadın ve kız çocuklarının toplamı 100 bin” denildi.

Özgür, şunları yazdı:

-12 Şubat günü yapılan toplantıda İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, tüm dünyayı sarsan Epstein rezaletiyle ilgili bir konuşma yaptı.

-Erken konuşmasında, “Acaba bu olaylardan nasıl bir ders alabiliriz noktasında bir araştırma yaptım.

-Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum” dedi. Ve İTO üyelerine verilerle desteklenmiş bir sunum yaptı.

-Sunumun konusu ‘çocuklar ve genç kızlar.’ Erken, 18 yaş altı 22 milyon çocuk nüfusunun içinde yer alan ve ‘hassas gruplar’ olarak tanımladığı kesime dair oldukça ilginç veriler verdi.

-Çünkü, çocuklara ilişkin resmi verilere ulaşmak neredeyse imkansız. Ancak nereden aldığını bilmediğimiz verilerle Erken’in çizdiği tablo da korkunç.

Sunumdan aktaralım:

* Yetim/öksüz çocuk sayısı 350 bin civarında.

* Devlet koruması altında olan çocuk sayısı 25 bin.

* Cezaevinde olanların sayısı 5300.

* Sokakta yaşayan 45 bin.

* Resmi kayda göre çalışan çocuk sayısı 720 bin. Erken’in geniş kapsamlı tahmini ise 3 milyon civarında.

* Seks sektöründeki kadın ve kızların toplamı 100 bin!