DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' taleplerini sık sık dile getirirken AKP'nin 'Terörsüz Türkiye süreci'ne ilişkin iki aşamalı planında teröristbaşı için genel affa kapıları kapattı. DEM Parti'nin iki aşamalı plan için ne söyleyeceği ise merak konusu.

AKP, TBMM komisyon toplantısının ardından yasal düzenleme için düğmeye basacak. İktidara yakın sabah gazetesi AKP'nin düzenlemesinin iki aşamalı olacağını, terörist başı Abdullah Öcalan'a af getirilmesinin gündemde olmadığını yazdı.

BİRİNCİ AŞAMADA TÜRKİYE'YE DÖNEBİLECEKLER

Birinci aşamada terör örgütü PKK'da silah bırakan üyeler için yasal düzenleme yapılması planlanıyor. Tanım bölümünde 'silah bırakan örgüt üyesi' ve 'suça bulaşmamış örgüt üyesi' ne anlama geldiği yazılacak. Örgütten ayrılanlar Türkiye'ye dönebilecek.

İKİNCİ AŞAMA SUÇA BULAŞANLAR İÇİN

İkinci aşamada suça bulaşan örgüt üyeleri için bir yasal düzenleme yapılması gündemde.

DEM PARTİ 'ÖCALAN'A AF'TA ISRARCI

DEM Parti sürecin devam edebilmesi için sık sık teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'umut Hakkı'nın tanınması gerektiğini belirtiyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta grup toplantısında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

teröristbaşı Abdullah Öcalan’a ‘umut hakkı’ tanınması düzenlemesinin ivedilikle Meclis gündemine alınmasını istedi.

Meclis'te Apo sloganları atılması tepkilere neden oldu.