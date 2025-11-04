MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sorusuna "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.

Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki törene ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi olduğu 29 Ekim resepsiyonuna da katılmaması soru işaretleri yaratmış ve 'Cumhur İttifakı'nda çatlak' yorumlarını güçlendirmişti.

Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamasından başlıklar şöyle:

MHP olarak seferberlik ruhuyla, nefes alır gibi çalışıyoruz, milletimizin her güzel insanına gönlümüzü açıyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Yurdumuzun tamamında faal halindeyiz. 9 Ağustos'tan 27 Eylül'e kadar hamdolsun 9 ayrı bölge toplantısını gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye buluşmaları kapsamında vatandaşlarımızla görüştük, düşüncelerimizi paylaştık.

Ya dertlere çare olacağız ya da ortak olacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyeceğiz.

Dertler sağanak sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da yine biz varız. Biz MHP ve Cumhur İttifakı'yız.

Gazze'de asıl mesele anlaşmanın sahadaki uygulanmasıdır.

"DIŞ MİSYON GÖREVLİLERİNİN YERİNİ YURDUNU BİLMESİ LAZIM"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'in "Türkiye ile İsrail arasında iş birliği göreceksiniz" beyanatı bir sefirin ileri düzeyli akıl tutulmasıdır. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazım.

Türkiye Cumhuriyeti soykırımcıların defteri dürülmeden, ilişkilerde yeni sayfa açacak hakikate, mazlum Filistinli kardeşlerimizin hukukun yüz çevirmez.

İsrail ateşkesi paravan yapıyor. Hak yerini bulmalı, adalet tecelli etmeli.

İsrail ateşkes sonrası 254 Filistinliyi öldürdü.

"ZEHİRLE İŞİMİZ YOK, BALIN PEŞİNDEYİZ"

Bizim zehirle işimiz yok, biz balın peşindeyiz. Biz huzurun müdafiyiz. Milli birlik ve beraberliğin kıyamete kadar varlığını sürdürmenin azim ve kararlılığındayız.

Hayat ve siyaset ters akıntılarla dolu denizdir. Sabır, sebat, olgunluk ise akıl çelen arsız köpükleri göğüsleyen yalçın kayalıktır.

Yılan, korkan, ürken, yorulan, sinen, kaçan, saklanan değil sorunlara meydan okuyan cesaret ve dirayetle yalçın kaya gibi duracağız.

Terörsüz Türkiye süreci provoke etme çabaları bizim için yok hükmünde.

Komisyon çalışmaları sonuna geldik.Ümit ediyorum ki yol haritasınca hukuki, siyasi, demokratik atılımlar mutabakat düzleminde temin edilecektir.

"KOMİSYON İMRALI'YA GİTMELİ"

PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükte görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalı.

İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın, Terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

"MHP HEYETE KATILMAYA HAZIR"

Öcalan ve Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle Terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların hazırlıklarını görüyoruz.

Milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir.

MHP bu heyete katılmaya hazırdır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK"

MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir.

Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bırakmadılar, koptu kopacak yalanlarından hiç dönüş yapmadılar.

29 Ekim Anıtkabir'e niye gitmemişim, Külliye'deki Cumhuriyet Resepsiyonu'nu neden protesto etmişim? Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış, yok gözünün üstünde kaşınız varmış... Geçiniz beyler geçiniz. İddia sahiplerinin hepsi çuvalladı, ters köşeye yattı.

29 EKİM TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?

Sülün Osman olsaydı terki diyar eylerdi. 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı?

Bundan dolayı belki de turnusol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini, ne söyleyeceğini, kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi, bir test vetiresi, bir öğrenme veçhesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız?

Anıtkabir'e haydi gidemedik peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir'i protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydik?

Anıtkabir'deki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, isabetli davranış olarak değerlendirildi.

"KOŞA KOŞA RESEPSİYONA GİDENLER..."

Anıtkabir'e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları boy boy resim servis edilenleri görmemek çifte standart değil midir?

Malum ve mahut çevrelerin 29 Ekim’deki tablodan mütevellit zannederim güleceklerini tutamadıkları da aşikârdır.

Tıynetini çok iyi bildiğimiz bir gazeteci, merhum Server Yesari Bey’in Hisarbuselik şarkısını dinlemeye ne derseniz diyerek, arada hadiseler var, MHP ile AK Parti’nin bağı kopar mı başlıklı bir köşe yazısını geçen Pazar günü kaleme almış.

Detaya girmeden şunu söylemeliyim ki, AK Partiyle aramızda bir hadise değil iki tarafı sımsıkı saran ve kuşatan bir hakikat vardır, akıl ve vicdanları ipotekli olanların bunu anlaması ise mümkün değildir.

Dedikodunun gönüllü havarilerine, fesadın canlı cesetlerine, FETÖ’cü hainlerin yalan ve iftira dolu sözlerine eyvallah edersek, Türk ve Türkiye Yüzyılından dönersek, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden ödün verirsek, şimdi birileri kulağını açıp dinlesin, gök girsin kızıl çıksın.

Cumhur İttifakı yoluna devam edecek, tarihi mücadelesini sürdürecek, yeni yüzyılın çatısını el birliği, güç birliği, hedef birliği, inanç birliği, ülkü birliği eşliğinde imanla örecektir.

DEMİRTAŞ SORUSUNA TARİHİ YANIT

Grup toplantısı sonrası AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin soruya, "Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" yanıtını verdi.