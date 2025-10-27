PKK terör örgütü dün Kandil'de düzenlediği basın açıklamasında "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

BBP lideri Mustafa Destici partisinin eğitim toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın açıklamasını "Bir algı mühendisliği çalışması" olduğunu belirten Destici ayrıca şunları kaydetti:

"İTİBAR EDİLECEK BİR GELİŞME DEĞİL"

"Bir algı mühendisliği çalışması kapsamında sahneye koyduğu yeni bir oyunu servis ettiler.

Birkaç gün sonra 'teröristbaşı Apo ve içerideki diğer örgüt üyeleri serbest bırakılmazsa, DEM aracılığıyla talep ettiğimiz yasal anayasal değişiklikler yapılmazsa istediğimiz zaman tekrar gireriz' diyeceklerinden herkes emin olduğu için, bugünkü şovları aslında Türk Milleti nezdinde pek de önemli ve itibar edilecek bir gelişme değil.

Destici ayrıca; “Eğer gerçekten barış isteniyorsa, terör örgütü önce Türk Milletinden özür dilemeli, Türk Devletinden af talebinde bulunmalı, tüm uzantılarıyla beraber silah bırakmalı ve fesih sürecini şeffaf biçimde başlatmalıdır. Bu süreç de devletin denetimine açık olmalıdır.” dedi.

Destici, "Türkiye’ye aidiyet hissetmediklerini dile getiren sözde siyasetçiler ve STK’lar da bu oyunların bir parçasıdır" derken; "Eğer örgüt gerçekten bu işlerden elini ayağını çekmeye niyetliyse, önce bu yapılarla ilişkisini kesmelidir" ifadelerini kullandı.

SÜRECE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP, iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği sürece karşı olduklarını belirterek; komisyon çalışmalarını eleştirmişti. BBP lideri Destici ayrıca DEM Parti'ye yönelik de eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.