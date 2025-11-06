AKP'ye yakın gazetelerde terörist başı Abdullah Öcalan'ın komisyonda dinlenme önerisi tepkilere neden olurken MHP'nin yayın organı Türkgün ise endişeleri dile getiren Yeni Şafak gazetesini sürece darbe vurmakla suçladı.

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi dünkü manşetinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Komisyon Öcalan'ı dinlesin" teklifine manşetten sert tepki gösterdi. Yeni Şafak "Komisyon İmralı'ya gitmesin" manşetinde vatandaşların da 'Terörsüz Türkiye' süreci komisyonun PKK ele başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi ihtimalinden rahatsız olduğunu belirtti.

İKTİDARA YAKIN TÜRKİYE GAZETESİNİN DE İTİRAZI VAR

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin yazarı da bugün aynı konuya değindi. Komisyonun Öcalan'ı dinleme ihtimaline tepki gösteren Yücel Koç da, "Demirtaş’ın, Türkiye’yi bölmek için başlatılan çukur-hendek olaylarında ve Kobani bahanesiyle yapılan katliamlardaki rolünü unutmadık.Nitekim Öcalan da binlerce şehidimizin baş katili. Peki böylesine kirli isimleri devletimiz demir parmaklıkların ardına tıkmışken, bu çıkışlar neyin nesi?" dedi.

MHP'NİN YAYIN ORGANI YENİ ŞAFAK'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesi Yeni Şafak'ın dünkü manşetine sürmanşetten yanıt verdi.

Türkgün, "Derdiniz ne sizin?" başlıklı sürmanşette "Yeni Şafak Terörsüz Türkiye'ye darbe vurmak istedi, arşivlerle rezil oldu" denildi.

"YENİ ŞAFAK SÜRECİ BALTALAMAYA ÇALIŞTI"

Gazete Yeni Şafak'ın 2009 manşetlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'yi ekonomi üzerinden vurmaya kalkan Yeni Şafak, yeni kozunu 'Terörsüz Türkiye' üzerinden oynuyor. Gazete, bin 100 kişilik anketi öne sürerek, 'Terörsüz Türkiye' sürecini baltalamaya çalıştı.

Yayın politikasında köklü değişikliğe gittiği konuşulan Yeni Şafak, önce ekonomi üzerinden AK Parti'yi vurmaya kalktı, şimdi de Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalıştı.

Gazete 1100 kişilik bir anketi manşetine taşıdı, toplumun yüzde 76'sının komisyonun İmralı'ya gitmesine karşı olduğunu yazdı.

İmralı'nın görüş, kanat ve önerilerinin alınması aynı zamanda MHP lideri Bahçeli'nin de söylediği üzere kısır tartışmaları sonlandırmak, bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yapılan çağrı olduğu ortadayken, kamuoyunda büyük bir tepki varmış gibi yapılan haberle açık provokasyon örneği sergilenmiş oldu.

GEÇMİŞTE BAŞKA ŞİMDİ BAŞKA

Gazete 2009'da sürecin başarıya ulaşması için kampanya dahi düzenlemişti.

'Diyalog, uzlaşma ve dostluk' zamanı alt başlığıyla okurlara "Bu çağrıya siz de katılın" diyen Yeni Şafak bir başka sayısında ise "Silah sustu, barış zamanı" başlığını atmıştı.