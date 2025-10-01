Korkunç olay, İstanbul Sarıyer’deki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüsü içerisinde yer alan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu’nda önceki gün meydana geldi. Üniversitenin Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), bilinmeyen bir nedenle kaldığın yurdun 4. katından düştü.



AMBULANS GECİKTİ İDDİASI



Kanlar içerisinde yere çakılan genç kız ağır yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İddialara göre ambulans 20 dakika boyunca üniversiteye ulaşamadı, Sıla Ahsen Tuluk burada hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan genç kızın ölümüyle ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları olayın intihar olduğu yönünde mesajlar yayınladı. Gizemli olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.



İTÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI



Sıla Ahsen Tuluk, Altan Adige Kız Öğrenci Yurdu’nun 4’üncü katından düşerek can verdi, İTÜ öğrencisi için taziye mesajı yayınladı.