İngiltere'de yapılan bir çalışmada, fiziksel aktivitelerin baba-kız ilişkisinde ortak bir zemin sağlayarak derin duygusal bağlar geliştirmeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, geleneksel "mesafeli baba" algısının değişmesinde de yardımcı olabilir...

Araştırmayı yürüten Dr. John Day, babalığa yönelik toplumsal tutumların değişmesi ve egzersizin önemine dair farkındalığın artmasının, baba-kız ilişkisini güçlendirmek için fiziksel aktiviteleri önemli bir araç haline getirdiğini belirtiyor.

Dr. Day, "Kızlar her zaman babalarına daha yakın olmanın yollarını aramıştır. Ancak bu konu babalar için henüz bir öncelik haline geldi. Fiziksel aktiviteler, babaların hem erkeklik kimliklerini koruyup hem de birebir ebeveynlik yapmalarına olanak tanıdığı için, kendilerini bu ortamda daha rahat hissediyorlar" diye konuştu.

Araştırma; Families, Relationships and Societies adlı bilimsel dergide yayımlandı ve 1950 ila 1994 yılları arasında doğan kadınlarla yapılan görüşmelere dayandırıldı.

TEK BİR AKTİVİTE BUZLARI ERİTİYOR

1950'lerde doğan kadınlar, babalarının ebeveynlik konusunda daha geri planda kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Ancak 1980 ve 1990'larda doğan kadınlar, değişen toplumsal koşullar sayesinde babalarıyla daha duygusal bağlar kurabildiklerini söyledi. Onlar için yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi aktiviteler baba-kız ilişkisini güçlendiren önemli unsurlar oldu.

Hatta fiziksel aktiviteler hakkında konuşmak bile bu bağı kuvvetlendirdi. Öte yandan bazı kadınlar, babalarıyla kurdukları ilişkinin hala babalarının tercihlerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda aktiviteleri rekabete dönüştürme eğiliminde olduklarını belirterek, bu durumdan uzak durmaya çalıştıklarını ifade etti.

Baba-kız fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapılan araştırmada, parkta yapılan basit bir yürüyüşün bile babaların kızlarıyla daha güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olabileceği belirtildi.