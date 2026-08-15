İYİ Parti Beykoz İlçe Başkanı Akif Taşdemir, 16 Ağustos’ta (yarın) Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’nda düzenlenecek miting öncesinde, Çerçeve Yasa’yla ilgili bir basın açıklaması yaptı…

Taşdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen sürecin geldiği nokta ortadadır. Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler, milletimizden saklanan hazırlıklar ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önüne getirilen sözde “Çerçeve Yasa”…

İYİ Parti olarak biz, bu oyunu daha ilk gün gördük. Başından beri karşı duruşumuzu sürdürdük. Çünkü mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele, şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele, Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz!

Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde İYİ Parti olarak, ilk günden beri açıkça söyledik: Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilmez. Kimse bize “barış” diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez.

‘Sonuna kadar mücadeleye devam’

Bizim tarafımız bellidir: Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyetin tarafındayız. Biz millî egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin tarafındayız. Biz gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Türkiye’nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim etmeyeceğiz! Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz! Ve herkes şunu bilsin ki: İhanetin zaman aşımı yoktur!