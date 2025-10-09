İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu TBMM’deki “Biji Serok Apo” sloganı için “Bu hayal bile edilemezdi. Bu çatı bir caniye övgü sloganları atılacak yer değildir. O sloganları atana da görmezden gelene de yazıklar olsun” dedi. CHP’nin komisyondan çekilmesi çağrısında da bulundu. Toplantıda İstiklal Marşı okundu, salonda “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları atıldı. Dervişoğlu toplantıda şu mesajları verdi:

BOMBA GİBİ: Millet Meclisi’nin haysiyeti, bir haysiyetsize atılan sloganlarla yaralanamaz. İmralı canisi için atılan slogan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis’e atılan bombalar kadar tahripkardır. Öcalan aracı kılınıp PKK ile pazarlık komisyonu çalışıyor.

O FOTOĞRAF: İstiyorlar ki, muhalefet de kendilerine benzesin, rozetini değiştirsin. Yoksa koluna kelepçe, yoluna mapushane... Şantaj siyasetiyle herkes hizaya gelsin istiyorlar. Ne Meclis görevini yapsın ne Cumhuriyet ve onun kurumları kalsın. Fala fotoğraflardan bakanlar da fotoğraf kareleriyle siyaset tanzim edenler de niyetçinin tavşanı gibi niyet çekenler de bizden uzak dursun... Bizde yalpa da sağma da olmaz.

MOTORSUZ UÇAK: Kıbrıs davamızın bedelini, Türk milleti olarak yıllarca ambargolarla ödedik. Bugün ise bedeli, Beyaz Saray’dan randevu almak için bir çırpıda milyar dolarlık yolcu uçağı siparişi verilirken ödüyoruz. Parasını verip alamadığımız F-35’lar F-16’larla, kendi savaş uçağımızın motorsuz olduğunu öğrenerek ödüyoruz.

Komisyondan hemen çekilin

Bu şımarıklığa derhal son verilmelidir. Bu kutlu çatı bölücü örgütlerin nümayiş yeri değildir. Başta CHP olmak üzere komisyondan çekilin. Havanda su dövmekten başka işe yaramayan ve milletimizin ve devletimizin tartışılmazlarını tartışmaya açan bu yetkisiz komisyonun faaliyetleri sonlandırılmalıdır.