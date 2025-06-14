İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Anayasa değişikliğine dair Meclis’ten ne çıkarsa çıksın bunun referanduma taşınmasının zorunluluğuna işaret ediyorum” dedi.

Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmeleri için siyasi parti temsilcilerinin İmralı’ya gitmeleri noktasında yapılan çağrıya sert çıktı. “Öcalan’ı TBMM’ye getiremediler de Türkiye’yi onun ayağına mı götürecekler?” diye soran Dervişoğlu, “Belli ki birileri böyle bir şeyin olmasını istiyor. Böyle bir durum söz konusu olursa, Türk milleti direnme hakkını kullanır. Türkiye’nin üniter devlet yapısı, egemenliği tartışma konusu olursa işte Anayasa. Bütün haklardan yararlanmak suretiyle bu millet direnir” ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği askeri harekat üzerinden “Bölgesel bir savaş çıkma ihtimali var mı?” sorusuna “Orta yerde zaten bir savaş var” cevabını veren Dervişoğlu, “Bu saldırıya belli ki çok iyi hazırlanılmış. İsrail’in İran’ı vuracağı belliydi. Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından İsrail’in Suriye topraklarındaki nüfuzunu arttırması ve buna bağlı olarak stratejik hedeflerine ulaşabilmek yolunda adımlar atması beklenen bir son” dedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın yaşanan gelişmeyle ilgili yaptığı açıklama değinen Dervişoğlu, “Açıklama geç ve kınama kıvamında yapıldı” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, “Bu, kınamanın ötesinde bir şekilde ifade edilmesi geren bir durum” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin jeopolitik konumuna işaret eden Dervişoğlu, “Riskleri omuzlayabilecek bir yönetim anlayışına sahip olmamız gerekir. İttifaklarımızı da buna göre şekillendirip, güçlendirmek; düşmanlarımızın da üzerimizde plan yapmasını engelleyecek bir biçimde caydıracak tedbirleri geliştirmemiz gerekiyor. İsrail’in yapmış olduğu saldırının bağıra çağıra geldiği kanaatini taşıyorum. Beklenen bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, “Konuşmalarımda Suriye sürecinden sonra sıranın İran’a geleceğini, Türkiye doğru politikalar geliştirmezse uzun sayılmayacak bir süreçte hedef tahtasına oturabileceği görüşünü ifade etmiştim” diye konuştu.

Dervişoğlu, “Suriye’deki olayların sonucunda artık İsrail’le Türkiye sınır komşusu olmuştur. Bela Türkiye’ye bir adım daha yaklaşmıştır. Tedbir gerekmektedir. Bunun her alanda güçlendirilerek yaşama geçirilmesi gerekir” yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ AŞAĞILADIĞI ANLAMINA GELİR"

Öcalan’ın, Mazlum Kobani ile görüşme talebi sorulan Dervişoğlu, “O buraya gelemez diyemeyeceğim. Gelmiş görüşmüş olabilirler endişesi bile taşıyorum. Mazlum Abdi, kırmızı bültenle aranan ayrıca Erdoğan’ın Trump’tan istediği bir kişi. Böyle birini böyle bir süreçte davet ediyor olması bile Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladığı anlamına gelir” dedi.

ÖCALAN TEPKİSİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in bütün partilerin İmralı’ya gitmeleri noktasında yaptığı çağrı sorulan Dervişoğlu, “Öcalan siyasi partilerle görüşmek istiyor. Hangi sıfatla görüşmek istiyor? Terörsüz bir Türkiye, teröristin yol göstericiliğinde temin edilecekse ortada bir yanlış anlaşılma var demektir. Hangi emellerinden vazgeçtiler de bu talepleri siyasi partilerin genel başkanları ile paylaşabilme cüretini ifade edebiliyor.” ifadesini kullandı.

Pazarlıksız bir şekilde bırakılacağının konuşulmasına rağmen silahların bırakılmadığına da vurgu yapan Dervişoğlu, “Ayrıca kimin silahını kimden istiyorsunuz? Suriye’nin kuzeyinde konuşlanmış YPG-PYD, silahlarını ABD’den aldı. ABD’nin eğittiği ve donattığı bir gruba ‘silahlarınızı teslim edin’ diyorsunuz? Kime teslim edecekler? Bir konuşmamda ağzımdan çıktı. Siz enayi misiniz?” diye sordu.

"TÜRK MİLLETİ DİRENME HAKKINI KULLANIR"

Öcalan’ın siyasi parti temsilcileri ile görüşmesi için yapılan çağrıya sert çıkan Dervişoğlu, “Öcalan’ı TBMM’ye getiremediler de Türkiye’yi onun ayağına mı götürecekler? Utanmıyorlar mı? Belli ki birileri böyle bir şeyin olmasını istiyor. Böyle bir durum söz konusu olursa açık ve net olarak söylüyorum; Türkiye, Türk milleti direnme hakkını kullanır. Türkiye’nin üniter devlet yapısı, egemenliği tartışma konusu olursa, Türkiye’nin bekası söz konusu olursa işte Anayasa. Bundan kaynaklı bütün haklardan yararlanmak suretiyle bu millet direnir” dedi.

“AK PARTİ VE DEM CİCİM AYLARINDA"

Numan Kurtulmuş’un yeniden TBMM Başkanı seçildiği oylamaya işaret ederek yeni anayasa tartışmaları üzerinden AK Parti ve DEM Parti arasındaki ilişkiye değinen Dervişoğlu, “Talep ve beklentilerine karşılık bulmaları halinde iktidar partisi ile eşgüdüm halinde çalışabilme kabiliyetine sahip olduklarını ortaya koydular. Anayasa değişikliği içinde beklentilerini karşılayabilecek bir şey olursa beraber adım atma kararlılığı ifade ettiler. Süreç münasebetiyle birbirlerini eleştiren partiler konumunda değiller. Balayı hayatı yaşıyorlar. AK Parti ve DEM cicim aylarında” ifadelerini kullandı.

REFARANDUM ÇAĞRISI

Türkiye’nin geleceğini sıkıntıya sokacak bir düzenlemenin TBMM’den çıkmasını yeterli bulmadığını ekleyen Dervişoğlu, “Anayasa değişikliğine dair Meclis’ten ne çıkarsa çıksın bunun referanduma taşınmasının zorunluluğuna işaret ediyorum” şeklinde konuştu.

Anaysa değişikliğinin Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için yapılmak istendiğine işaret eden Dervişoğlu, tek adam rejimi tahkim edecek bir düzenlemenin yanında yer almayacaklarını yineledi.

İYİ Parti Genel Başkanı, parlamenter demokratik sisteme geçiş için bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu ekledi.

Ekonomi gündemine değinen Dervişoğlu, “Türkiye 7 yıldır bir krizin içinde. Hangi halat yapıyorlar sorusunun cevabı ise çok açık. Doğru kararlar alınmamasından kaynaklı. Para politikasındaki hatasından kaynaklanmakta, maliye politikasındaki yanlışlıklarından kaynaklanmakta, dış finansmana bağlı olmasından kaynaklanmakta, reform eksikliğinden kaynaklanmakta. Bunun reçetesi bellidir. Ekonominin en önemli unsuru güvendir. Bu da tek adam rejiminden kurtulmaktan geçer” dedi.