İYİ Parti'nin 4'üncü Olağan İstanbul İl Kongresi bugün Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede İstanbul'un mevcut İl Başkanı Yücel Coşkun ile Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İmren Nilay Tüfekçi başkanlık için yarıştı.

Dervişoğlu, kongredeki konuşmasında, son seçimlerde seçilen partisinin 44 milletvekilinden 15’inin istifa ettiğini anımsatarak, "siyasetin gidenlerle değil, kalanlarla yapılacağını bildiği için" bu kişilerden birini bile kararından vazgeçirmek amacıyla tek cümle kurmadığını söyledi.

Yapılan seçimde Coşkun, 400 oyla yeniden İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. Tüfekçi ise 183 oyda kaldı.