Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, önceki gün Meclis’te İYİ Partili Turhan Çömez ile Meclis Başkanvekili Pervin Buldan arasındaki tartışmaya sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, şu mesajları verdi:

İMRALI CANİSİ: İmralı canisi silah bırakacaklar dedi diye kendilerini kandırıyorlar. YPG silah bırakmıyor, Suriye ordusu YPG’lileşiyor. İmralı partisi ve ulaklarını da himmetinden mahrum bırakmıyor. Tüm bu rezalet sahnesi cumhuriyet düşmanlığının aldığı mesafenin göstergeleridir.

ÖNDERLERİ KATİL: Hiç sanki bunlar teröre bulaşmamış, 50 bin insanımızın katiline ‘kurucu önder’ derken hiç bir utanma belirtisi dahi göstermeden, barış için, bu ülke için mücadele ettiklerini ifade ediyorlar. Siz bu milletin başına bela olan bir terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz. Önderleri katil, sözcüleri müptezel, zihinleri kiralık, ruhları satılık, elleri kan, sözleri ihanet, ikametleri kandil, pusulaları İmralı’dır bu alçakların.

Bağımsız medyayı tehdit ediyorlar

Bağımsız yayın yapan gazete ve televizyonların hedef alındığını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Dün FETÖ ne istediyse verenler, aslında FETÖ’ye değil, ABD’ye verdi. Trump’ın defalarca dile getirdiği gibi, ne zaman bir desteğe ihtiyacı olsa fazlasıyla verdi. İmralı partisi ve ulaklarını da o himmetinden mahrum bırakmıyor. Öyle ki, o terör şımarıkları da teröristbaşı medyadan rahatsız oluyormuş diye hepi topu bir avuç kalan gerçek gazete ve televizyonları aba altından tehdit ediyorlar.”