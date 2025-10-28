İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu SÖZCÜ TV ekranlarında Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

"SİLAHLA NE İSTİYORLARSA YASAL DÜZENLEMELERLE ONU İSTİYORLAR"

"- Bunlar kendilerini feshetmedi mi? Kapatmadı mı? Bunu konuşmadık mı? 30 tane eşkıya silah yaktığında bütün bu işler tamamlanmıştır türünden bir genel kanaat oluşturan insanları uyarmadık mı? Kendisini kapatmışsa nereye çekiliyor? Kapatma göstermelikse bu çekilmenin ne şekilde tanımlanması gerekiyor diye düşünmek lazım. En başından beri uyarıyorum. Bana bir kişi çıksın desin ki bu adamlar şu hedeflerinden vazgeçti. Bunlar Cumhuriyetin vatandaşlık bağı dil birliği ile kavgasından vazgeçti desin. Bunların demokratik yol ve yöntemlerle hukuk zemini oluşturup bahsettikleri siyasi entegrasyonla temin ettikleri şeyin 50 yıldır silahla temin ettiği şeyden farkını açıklasın. Silahla neyi istiyorlarsa şimdi yasal düzenlemelerle onu istiyorlar."

"MEDYA SAVUNMA ALANLARI NE DEMEK?"

"- Öcalan denen cani "Medya Savunma Sınırlarına çekiliyoruz" diyor. Bu ne demek? Medya Savunma Sınırları dediğiniz TBMM'nin tezkere çıkararak teröre karşı güvenliğini temin üzere belirlediği alanlar. TSK emniyetle beraber oradaki operasyonları ile terör faaliyetlerini minimize ettiler. Medya Savunma Sınırı diyerek TSK'nın müdahale alanlarını mı daraltıyorlar. Terör örgütü artık kendini feshettiğine kimseyi inandıramaz."

"KAMPLARIN DURUMU NE OLACAK?"

"- Devlet şöyle bir soru sorsa, madem ki İmralı ile teşriki mesaide bulunuyor. Mahmur Kampı ne olacakmış mesela. Sadece Suriye'nin kuzey doğusundaki SDG/YPG yapılanmasından bahsetmiyorum. Irak'ın kuzeyinde ne olacak. O kampların durumu ne olacak. Tüm bunların tamamına toptan bakışla yaklaşmayı becerememenin sonucudur bu başımıza gelen. Şimdi de yasal düzenlemelere dair değerlendirmeler bulunuyor."

"DEM CUMHURİYET DEĞERLERİNE HAKARET YAĞDIRIYOR"

"- Irak'ın terör bölgesinde basın toplantısı yapıyorlar. Ellerinde ABD silahları var. Süreç başladığından PKK silah bırakacak diye milleti kandırmaya çalıştıkları dönemde de söyledim. ABD'nin verdiği silahları kim teslim edebilir. burada bir siyasi manevra alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki sözünü tutmama ihtimali olan bir devlet var ama bir de sözünü tutan bir terör örgütü var. O örgütün siyasi uzantısı olan bir partinin Cumhuriyetin felsefesine, Atatürk'e örtülü cümlelerle hakaret yağdırıyor. Üniter devleti tartışmaya açıyor. Yasal düzenlemeler zemininde de PKK'ya Türkiye'de siyaset yapmasının önünü açacak bir takım girişimlere önderlik ediyor. Türkiye Cumhuriyetini yönettiğini zannedenlerde bunlara komisyonculuk yapıyorlar. Bu olanları sanki önceden tecrübe etmedi mi bu millet de pişirip pişirip önümüze getiriyorlar."

"SURİYE'DEKİ GİBİ BİR SİYASİ ENTEGRASYON MU OLACAK?"

"- En başından beri söylediğim yerdeyim. Bu terör örgütü siyasi entegrasyon denerek ne istiyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG/YPG denen ordulaşmış örgütün Suriye'ye entegrasyonuna benzer bir entegrasyon mu yapacaklar. Ya da PKK denen cani örgütün Suriye'de planladıkları gibi nasıl olsa ABD'nin eğittiği bir yapı TSK ile mi entegre olacak. Suç işlememiş olanlar da mecliste siyaset mi yapacak? Örgüte üye olmak bir suç zaten suça karışmamış örgüt üyesi olmak da başlı başına bir aymazlık. Bunları hangi çerçevede düşünüp kamuoyu ile paylaşıyorlar."