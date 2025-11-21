BMM'de kurulan Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretine ilişkin kesin kararını verdi. Komisyon İmralı'ya gitme kararı aldı. SEGBİS görüşmesi teklifi reddedildi. 32 evet 2 hayır (DSP ve DP) VE 3 çekimser oy verildi.

Tarih belirlenmesine ilişkin de siyasi partiler yarın isimleri Meclis Başkanlığı'na iletecek. Tarih kararlaştırılacak. Birkaç gün içinde de İmralı'ya gidilecek.

"TARİH VE MİLLET ASLA AFFETMEYECEKTİR"

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından tepki gösteren bir paylaşımda bulundu. Dervişoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisi, hükümlü bir caninin ayağına götürmek, devleti teröristle ve terör örgütüyle eşitlemek anlamındadır.

Mecliste kurulan korsan komisyonun temel amacının aslında bu olduğunu tüm ayrıntılarıyla birlikte sürecin en başından itibaren defalarca ifade ettim.

Komisyonun sayısal yapısı ve karar nisabının kurnazca planlandığını, sürece karşı çıkan partilerin komisyon içindeki yerlerinin sadece alınacak kararları meşrulaştırmaya yönelik olarak hazırlandığını, bu nedenle komisyona katılmamanın doğru olduğunu ve bu tuzağa düşülmemesi için dikkatli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirdim.

Sonuca bakarak bir kere daha haklı çıkmış olmanın derin üzüntüsü içindeyim.

DEM Parti’nin hedefi, Sayın Bahçeli’nin de niyeti münasebetiyle ortaklaştığı bu sürece, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak sözde çekimser kalmış, AKP Genel Başkanı sıfatıyla da resmiyette onay vermiştir.

Tarih ve millet bütün bu olup bitenleri asla affetmeyecektir.

Milletimizin kulak vermediğiniz gür sesini meydanlarda ve sandıklarda mutlaka duyacaksınız."