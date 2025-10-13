İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, önceki gün Mersin’in Mut ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katıldı. Festivalde Mutlulara seslenen Dervişoğlu, özetle şunları söyledi:

GÖRÜŞLERE SAYGILIYIM

“Zeytin ağacı millete benzer bir kere tutundu mu o topraktan asla sökülemez. Zeytin ağacı ile birlikte Toros Dağları’nın sevgili Yörüklerinin kurduğu Cumhuriyeti de hiç kimse bu topraklardan sökemez ve çıkartıp alamaz Allah’ın izniyle. Benim gözümde hepiniz o mübarek zeytin ağacı gibisiniz.”

Hem siyasete hem de toplumsal değerlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Ben bütün siyasi partilere, o siyasi partilerin görüşlerine sonuna kadar saygılıyım. Siyasi partilerde demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarıdır. Elbette ki onların görüşlerine saygı duyacağız ve onlarla olan mesafemizi de eşitleyeceğiz ama bir tek şeye tahammül edemem bir tek şey üzülerek söylüyorum müsamaha gösteremem. Ben milletimin bütün değerlerine saygılıyım ama ihanete asla ve kata saygı göstermem. İhanete karşı sonuna kadar mücadelemi sürdürürüm.”

Başkan Orhan’dan Dervişoğlu’na çiçek

İYİ Partili Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’ne katılan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’na çiçek verdi. Festival öncesinde ilçe merkezinde temaslarda bulunan Dervişoğlu’na vatandaşlar ilgi gösterdi.