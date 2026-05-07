2017 yılında MHP'den ayrılarak İYİ Parti'yi kuran kadronun önemli isimleri arasında yer alan Koray Aydın, devam eden süreçte İYİ Parti'de önemli görevler üstlenmiş ve partisinin TBMM Grup Başkanlığını yapmıştı.

İYİ Parti içerisinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından Haziran 2024'te partisinden istifa eden Koray Aydın'ın yeniden yuvası MHP'ye döneceği öne sürüldü.

SEÇİMİ KAYBEDİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, Meral Akşener’in genel başkanlığı bıraktığı olağanüstü kurultay sürecinin ardından İYİ Parti genel başkanlığı için aday olan Aydın, yarışta istediği sonucu alamamış; kurultayın ardından parti yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle süreç içinde İYİ Parti’den istifa etmişti.





‘GENEL SEKRETERLİK GÖREVİ VERİLEBİLİR’

Ankara kulislerinde İYİ Parti’nin kurucu isimlerinden Koray Aydın’ın MHP’ye döneceği konuşuluyor. Özellikle son dönemde MHP’de peş peşe gelen il ve ilçe teşkilatı fesihleri, kadro değişimleri ve “yeniden yapılanma” hamlelerinin ardından Aydın isminin yeniden gündeme taşınması dikkat çekti. Parti çevrelerinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milliyetçi hareket içinde geçmişte farklı saflara dağılan isimleri yeniden bir araya getirmeyi hedeflediği yorumları da yapılıyor. Kulislerde Aydın’a MHP yönetiminde genel sekreterlik gibi güçlü bir görev verilebileceği de konuşuluyor.