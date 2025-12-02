Eski futbolcu ve teknik direktör Gökhan Zan önce Meral Akşener döneminde İYİ Parti'ye katıldı, milletvekili seçilemeyince ardından yerel seçimlerde TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Ancak Zan, burada da istediği sonucu alamadı.

Zan'ın adaylık sürecinde AKP ile seçim pazarlığı yaptığı iddia edilen ses kayıtları gündeme gelmişti. İddiaları reddeden Zan, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

'ŞEHRİMİZİN EVLADI...'

Siyasetten umduğunu bulamayan Gökhan Zan, futbola geri döndü. Memleketi Hatay'ın takımlarından İskenderunspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmanın, İskenderunspor’umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.