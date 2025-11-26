AKP, MHP ve DEM Parti'den oluşan süreç komisyonu heyetinin İmralı ziyareti tartışılmaya devam ederken İYİ Parti ve MHP arasında 'ihanet' gerilimi yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun İmralı ziyaretine ilişkin olarak "İhanetin zaman aşımı yoktur" açıklamasına MHP'li İsmet Büyükataman tepki gösterdi.

Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatine hiçbir projesi olmayan, milletin menfaatine konuşacak tek kelimesi kalmayan Dervişoğlu, her hafta olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi’ni, Cumhur İttifakı’nı ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alarak ezberlerini tekrarlamış, ihanet ve yalan üzerine inşa ettiği siyasetini hamasetin bir adım ötesine götüremediğini bir defa daha göstermiştir." dedi.

Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

-“İhanetin zaman aşımı yoktur” diye nutuk atan bu zata şunları bir kez daha hatırlatalım;

Milliyetçi Hareket Partisi’ni, okyanus ötesinden ele geçirme operasyonuna aparat olup Türk milliyetçiliği davasına ihanet etmeniz zaman aşımına uğradı mı?

-Türkiye düşmanlarının organizasyonları ile kurulan masalarda koltuk uğruna emperyalizmin kirli emellerine teslim oluşunuz zaman aşımına uğradı mı?

-Eşit vatandaşlığın konuşulduğu, Türk demokrasisine dış müdahalenin çağırıldığı kirli masalarda siyasi menfaatleriniz uğruna nasıl sustuğunuz zaman aşımına uğradı mı?

İP’ine takılıp gittiğiniz bir önceki Genel Başkanınızın HDP’yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak tanımlayan sözleri zaman aşımına uğradı mı?Bu sözleri parti politikanız olarak kabul eden siz değil misiniz?

-Sorularımıza haftaya cevap verirsiniz, dersinize iyi çalışın ve emperyalizmin Türkiye üzerindeki hesaplarına teslimiyetinizin milletimizin hafızasında taze olduğunu unutmayın.

İstediğiniz kadar karalayın Terörsüz Türkiye hedefimiz şeffaftır, sizler gibi kapalı kapılar arkasında pazarlık ve teslimiyete geçit vermemiz söz konusu değildir.

-Türk milleti Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı etrafında tek yürek olmuş, Terörsüz Türkiye Hedefimizin hiçbir tavize geçit vermediğini görmüştür.

Yüce Allah’ın izniyle önce ülkemiz sonra da bölgemiz terörden kurtulacaktır.

"ŞUURSUZLUĞUN EN ALÇAK HALİ"

-Milliyetçi Hareket Partisi’ni ihanetle suçlamaya cüret etmek şuursuzluğun en alçak halidir.

Emperyalizmin bahçesinden aziz milletimizin arasına fitne tohumları serpiştirmek dışında bir misyonu olmayan siyasetinizin Türk milletinin gönlünde zerre kadar yeri kalmamıştır.

İYİ PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

İYİ Partili Uğur Poyraz, MHP'li İsmet Büyükataman'a yanıt verdi. Poyraz, "O kocaman kalbini doldurmuşsun kurucu önderin Öcalan'la! Hiç kimseye yer bırakmamışsın! Bu gittiğin yol, yol değil. Bunun sonunda kendi Genel Başkanına bile yer kalmaz o kalbinde. İşin şakası bir yana; Katil Öcalan'a, onun it soyu terör örgütüne tek laf etmeyip, her çarşamba İYİ Parti ve Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na sataşmak yakışıyor mu sana? Bütün hıncın, seni; komisyona koymadılar diye mi? İmralı'ya göndermediler diye mi? Bu ihanette başrol vermediler diye mi? Duygu ver İsmet, duygu ver! Muhataplarına ver duygunu bize değil!" ifadesini kullandı.