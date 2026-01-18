Burak Dalgın, Ali Babacan ile birlikte DEVA Partisi'ni kuran isimlerdendi. Partide de bir süre genel başkan yardımcılığı yaptı. 2023 genel seçimlerinde yapılan seçim ittifakı neticesinde CHP listesinden Balıkesir Milletvekili seçilen Burak Dalgın, geçtiğimiz yıl Ocak ayında DEVA Partisi'nden istifa etmişti. Bir süre bağımsız milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Dalgın, bugün İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda partiye katıldı. Dalgın'a parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu taktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.