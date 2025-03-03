Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı yapan Gülten Sütçüoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Edremit'te tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, yaptığı açıklamada, Sütçüoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
'ÖĞLEN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİMİ HİSSETTİM'
Anjiyo yapılan Sütçüoğlu, "Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Yanımdaki arkadaşlarıma durumu ilettim. Sağ olsunlar hemen beni hastaneye kaldırdılar. Edremit'te başarılı bir operasyonun ardından çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Sanırım yarın hastaneden taburcu olacağım. Rahatsızlığım sürecinde arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen Ayvalık halkı başta olmak üzere tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.