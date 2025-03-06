İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, terör örgütü elebaşının 'silah bırakma' çağrısına yönelik mektubuyla ilgili, "O açıklanan mektupta, 'Tek tipçi yaklaşımların bu teröre sebep olduğu'nun söylenmesi; bugün bizi bu sistem içinde var eden bu yapıya saldırıdır, kabul etmiyoruz ve mektubu hiçbir şekilde muhatap almıyoruz" dedi.

Kavuncu, "Biz bu yaşanan sürecin sağlıklı ve doğru olduğunu düşünmüyoruz ve bu sürece itirazlarımızı belli başlıklar altında da yaptık. Tabii bu itirazlarımıza tepki gösteren kesimler oldu. Çok enteresandır, bu tepkiyi gösterenler de bizi, 'Barışa karşı olan, Türkiye'de savaşın, terörün devamından yana olan insanlar olarak' lanse ediyorlar. Biz bu sözlere tebessüm ediyoruz. Bize bu iftiraları aynı çirkinlikle daha önce de yapmışlardı." dedi.

Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

-Hatırlayın; 'Kandil'den talimat aldığımızı, terörle iş birliği yaptığımızı, kurmuş olduğumuz ittifak iktidara gelirse, Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarma ihtimalimiz olduğu'nu söylemişlerdi. Şimdi bize bu iftiraları atanların bugün bambaşka bir yere savrulduğunu görüyoruz.

-'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenlerin bugün, 'Allah ömrünüze ömür katsın' deyip, başkan yaptırmak istemediklerine dua ettiklerini duyduğumuz, anlaşılması güç bir sürecin içerisindeyiz. Bizi burada iki konu gerçekten hem üzüyor hem de şiddetle itiraz ediyoruz. Birincisi, Türkiye'yi terör örgütü liderinin iki dudağının arasına mahkum edecek yaklaşım; kabul edebileceğimiz bir durum değildir.

"KABUL ETMİYORUZ"

-Cumhuriyet'in 100’ncü yılını tamamladığımız, bu kutsal TBMM çatısı altında rahatlıkla her görüşü ifade ettiğimiz, bölgede yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ülkemizin ayakta kalmasını sağlayan, anayasal demokrasiyi muhafaza etmemizi sağlayan Cumhuriyet’e bu şekilde hakaret edilmesi; o açıklanan mektupta, 'Tek tipçi yaklaşımların bu teröre sebep olduğu'nun söylenmesi; bugün bizi bu sistem içinde var eden bu yapıya saldırıdır, kabul etmiyoruz ve mektubu hiçbir şekilde muhatap almıyoruz.

'PKK, PYD, YPG'NİN İÇ İÇE GEÇTİĞİNİ HERKES BİLİYOR'

Kavuncu, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının, 'Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir' sözleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, "Bakanlığın yaptığı açıklama; bu işi gören her insanın aslında soracağı bir sorunun cevabıdır. Türkiye daha önce sınır ötesi operasyonlar yaptı; çünkü PKK sınırın ötesine taşındı. Bugün hepimiz biliyoruz ki PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin; bu yapıların tamamının birbiri ile iç içe geçtiğini herkes biliyor. Böyle bir süreçte bu konunun açıkta bırakılmış olması aslında niyetin ne olduğunu, önümüzdeki süreçte nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağımızın net göstergesidir" diye konuştu.