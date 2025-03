İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Terör örgütünün Kandil’den yaptığı ateşkes kararı da samimiyetten uzak, taktiksel ve aldatıcı bir manevradır. Türk milleti geçmişte bu tür girişimlerin ne tür anlama geldiğini geçmişte defalarca tecrübe etmiş ve her seferinde terörün gerçek yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Kandil açıklamalarının satır aralarında geçen ‘Hukuki zemin sağlanması ve terörist başının özgürlüğüne kavuşarak bizzat kongrelerini yönetmesi talebi de terör örgütünün asıl niyetlerini göstermekte ve terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacağı iddialarını da kökten çürütmektedir" değerlendirmesini yaptı.

"ÖCALAN'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA MİLLETİMİZİN VİCDANINDA ASLA KABUL GÖRMEYECEKTİR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, terör örgütü PKK'nın ''Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacakları ve ateşkes ilan edeceklerine'' ilişkin açıklamasına da dair şunları söyledi:

"Türkiye, terörle mücadelesinde daima kararlı ve tavizsiz bir durum sergilemiştir. On binlerce masum vatandaşımızın hayatına kast eden, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne en büyük tehditlerden biri olan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklama milletimizin vicdanında asla kabul görmeyecektir. Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü fesih çağrısı terör örgütünün yıllarca süren kanlı eylemlerini ve işlediği insanlık suçlarını aklamaya yönelik bir girişimdir.

Devletimizin ve milletimizin huzunu bozan, anaların göz yaşlarına sebep olan bu yapının kendi iradesiyle silah bırakma ve fesih kararı alması işlediği suçların cezasından kaçınma çabasından başka bir şey değildir. Terör örgütünün Kandil’den yaptığı ateşkes kararı da samimiyetten uzak, taktiksel ve aldatıcı bir manevradır. Daha önce defalarca ilan edilen ateşkeslerin aslında örgütün kendini toparlamak ve yeni saldırılar planlamak için kullandığı bir strateji olduğu unutulmamalıdır.

"SATIR ARALARI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ASIL NİYETİNİ GÖSTERİYOR"

Türk milleti geçmişte bu tür girişimlerin ne tür anlama geldiğini geçmişte defalarca tecrübe etmiş ve her seferinde terörün gerçek yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Kandil açıklamalarının satır aralarında geçen 'hukuki zemin sağlanması ve terörist başının özgürlüğüne kavuşarak bizzat kongrelerini yönetmesi' talebi de terör örgütünün asıl niyetini göstermekte ve terör örgütü hiçbir şart ileri sürmeden silah bırakacağı iddialarını da kökten çürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelede asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir. Terör örgütlerinin ve onların destekçilerinin ülkemizin huzurunu ve güvenliğini bozmasına asla izin verilmeyecektir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden her türlü terör eyleminin ve bu eylemleri gerçekleştiren yapıların karşısında durmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlıklarına olan borcumuzun bilinciyle terörle mücadelede milletimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Unutulmamalıdır ki terör örgütlerinin gerçek yüzlerini gizlemeye yönelik bu tür girişimler milletimizin ferasetini asla yanıltamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti güçlü iradesi ve milli kararlılığı ile terörün her türlüsünü yok edecek kudrete sahiptir. Bu vesile ile terörle mücadelede hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."