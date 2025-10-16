Geçtiğimiz hafta Genel Kurul’da, Pervin Buldan’ın PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın medyaya yönelik değerlendirmelerini aktardığı sözlerine tepki gösteren Çömez ile Buldan arasında gerginlik yaşanmıştı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Çömez, bu olayın ardından sosyal medya üzerinden çok sayıda tehdit mesajı aldığını belirtti.

CEP TELEFONUNA KADAR ULAŞTILAR

Çömez, “Meclis’te yaptığım konuşmadan sonra malum çevrelerden, PKK’nın uzantılarından onlarca tehdit mesajı geldi. Ancak asıl vahim olan, cep telefonuma kadar ulaşarak ‘Bir daha uyarmayacağız, seni öldürürüz’ şeklinde ifadeler kullanmalarıdır” dedi.

'KELLENİ ALIRIZ' TEHDİDİ

Kendisine gönderilen mesajlarda, “Pervin Buldan’a hakaret ettiğin için kelleni almak bize farz olacak” gibi ifadelerin yer aldığını söyleyen Çömez, bu durumu ciddi bir güvenlik sorunu olarak değerlendirdi.

“Bir milletvekilinin kişisel bilgilerinin terör örgütü bağlantılı kişiler tarafından ele geçirilmesi devlet açısından büyük bir zafiyet göstergesidir” diyen Çömez, yetkilileri konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

Olayla ilgili güvenlik birimlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.