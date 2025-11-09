Çin’den gelen görüntülere göre 'yaşam salımı' adı altında yapılan sözde bir iyilik ritüeli tam bir katliama dönüştü. Guangdong eyaletindeki Yingzui Barajı’nda, gönüllü olduklarını söyleyen bir grup kişi yaklaşık 1000 kediyi kafeslerle suya attı. Olayın görüntüleri sosyal medyaya infiala neden oldu.

'İyilik yapıyoruz' dediler, kedileri boğdular!



Bölge halkından olaya tanıkların olanların aktardığına göre, kamyonlarla getirilen yüzlerce kedi, kafesleriyle birlikte barajın sularına bırakıldı. Bazı kediler ise paniğe kapılıp kaçmaya çalışsada çoğu suya gömülerek can verdi.

Görüntülerde insanların bu vahşete gülerek 'yaşam salımı yapıyoruz' dediği, kedilerin ise suyun içinde can çekiştiği görüldü.

'Bu iyilik değil, vahşet!'



Olayın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları olaya tepkilerini bu sözlerle dile getirdi; 'İyilik adı altında cinayet işlediler', 'Kediler yüzme bilmez, bu nasıl merhamet?', 'Bu ritüel değil, işkence' yorumlarını yaptılar.

Çin'in sosyal medya uygulaması Weibo’da #1000KediBarajaAtıldı etiketi ise milyonlarca kez paylaşıldı.

'Ritüel değil, suç'



Çinli çevre ve hayvan hakları uzmanları, bu tarz 'yaşam salımı' törenlerinin doğaya ve hayvanlara geri dönülmez zararlar verdiğini ifa etti. Üstelik kedilerin bırakıldığı Yingzui Barajı, bölgenin içme suyu rezervlerinden biri. Bu da tepkileri daha da büyüttü.



Yetkililer soruşturma başlattı



Yerel yönetim, olayla ilgili soruşturma açıldığını ve kedileri suya atan kişilerin tespit edilmeye çalışıldığını duyurdu.

Öte yandan hayvan hakları savunucuları, bu tarz 'dini ritüel' adı altındaki etkinliklerin yasaklanmasını talep ediyor.