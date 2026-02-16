İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kentsel dönüşüm projelerindeki mali ilişkilere odaklanan geniş kapsamlı soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Bilirkişi raporuyla ortaya çıkan çarpıcı bulguların ardından hakim karşısına çıkan isimler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın merkezinde, 2022 yılında İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan sözleşme yer alıyor. Dosyaya giren bilirkişi raporunda yer alan iddialar ise oldukça ağır:

İnşaat işi kooperatife devredilmiş olmasına rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışıyormuş gibi gösterildiği tespit edildi. Fiilen İZBETON bünyesinde görev yapan bazı mühendis ve çalışanlara, kooperatif bütçesinden 170 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen "maaş ve prim" ödemeleri yapıldığı öne sürüldü.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla hakkında gözaltı kararı bulunan 23 kişiden 22'sini yakaladı. Firari durumda olan bir kişi hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sabah saatlerinde İzmir Adliyesi'ne sevk edilen 22 kişi, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerin tamamının yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi içerisindeki denetim mekanizmalarının ve kooperatif yönetiminin diğer mali işlemlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi.