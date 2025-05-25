Olay, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nihat Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Nihat Y.’nin cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nihat Y.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Nihat Y.’nin cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uzman çavuş A.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.