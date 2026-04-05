Almanya’da 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Askerlik Hizmeti Modernizasyon Yasası, 17-45 yaş aralığındaki erkekler için yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberine göre, ilgili yasanın 3. maddesi uyarınca bu yaş grubundaki erkeklerin, üç aydan uzun süre ülke dışında kalmaları durumunda Alman ordusundan (Bundeswehr) izin almaları gerekiyor.

3 AY SINIRI VAR

Yeni düzenleme, Almanya’dan eğitim, iş veya uzun süreli seyahat gibi gerekçelerle ayrılacak olan 17 yaşını doldurmuş ve 45 yaşını geçmemiş tüm erkekleri kapsıyor.

Yasaya göre, üç ayı aşan yurt dışı konaklamaları için ordunun ilgili kariyer merkezinden onay alınması zorunlu kılındı. Kişinin aktif askerlik hizmetine çağrılma durumu söz konusu olmadığı sürece bu iznin verilmesi yasal bir gereklilik olarak belirtildi.

Savunma Bakanlığı kaynakları, olası acil durumlarda hangi personelin veya potansiyel yükümlünün nerede olduğunun bilinmesi amacıyla bu veriye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

BAKANLIKTAN İSTİSNA HAZIRLIĞI

Alman televizyon kanalının aktardığına göre, Savunma Bakanlığı sözcüsü şu an için askerlik hizmetinin gönüllülük esasına dayandığını, bu nedenle izinlerin prensipte onaylanacağını teyit etti. Bakanlık, oluşabilecek aşırı bürokrasiyi engellemek adına bazı istisnai düzenlemeler üzerinde çalışıldığını bildirdi. Öte yandan, izin almadan yurt dışına çıkanlara yönelik uygulanacak yaptırımlar konusunda Bakanlık henüz bir açıklama yapmadı.

HEDEF 460 BİN ASKER

Almanya, değişen güvenlik mimarisi ve NATO planları doğrultusunda 2035 yılına kadar toplam asker sayısını 460 bine çıkarmayı hedefliyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasa, öncelikli olarak gönüllülük esasına dayanıyor. Ancak gönüllü sayısının hedeflenen rakamlara ulaşmaması durumunda, ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulamasının devreye alınabileceği öngörülüyor.