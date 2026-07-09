NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, zirvenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal medyada kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Frostadóttir'in Instagram hesabındaki takipçi sayısında da artış yaşandı.

Zirve öncesinde yaklaşık 19 bin 300 takipçisi bulunan İzlanda Başbakanı'nın hesabı, zirvenin ardından 69 bin 300 takipçiye ulaştı.

TÜRK KULLANICILAR YORUM YAĞMURUNA TUTTU

NATO Zirvesi esnasında, Türk sosyal medya kullanıcıları, Frostadóttir'in paylaşımlarına çok sayıda yorum yapmıştı.

Kullanıcılardan bazıları, "Türkiye sizi çok sevdi" ifadelerini kullanmıştı; bazı kullanıcılar da başbakana seslenerek vizelerin kaldırılmasını talep etmişti.

Frostadóttir, NATO Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bakışlarıyla da sosyal medyada gündem olmuştu.