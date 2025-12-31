Yılbaşı öncesinde Meteoroloji, valilikler ve AKOM’dan peş peşe uyarılar gelirken, yurt genelinde kar yağışı etkisini artırdı, hava sıcaklıkları ise hızla gerilemeye başladı.

AKOM, kuzeyden gelen sistemin megakenti “dondurucu” bir havaya sürükleyeceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

AKOM’un değerlendirmesine göre sıcaklıkların hafta sonuna kadar 5 derecenin altında seyretmesi, bazı bölgelerde ise 0 derece civarına kadar düşmesi bekleniyor.

Cumartesi gününe özellikle vurgu yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişlerinin aralıklarla devam edebileceği ifade edildi.