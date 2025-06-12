T.C.

İZMİR

14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/218

DAVALI : GÜLER KARABULUT - 139*****914 T.C.KİMLİK NOLU

TUNCELİ ili, MERKEZ ilçesi, SUVAT mah/köy, 17 Cilt, 10 Aile sıra no, 101 sırada nüfusa kayıtlı,

DOĞAN ve ZEYNEP oğlu/kızı, 10/11/1978 dogumlu,

Davacı Haydar KARABULUT tarafından davalı Güler KARABULUT aleyhine mahkememizde sadakat yükümlülüğüne aykırı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleriyle boşanma ve tazminat talepli dava açılmış olup yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde HMK 139. maddesi uyarınca ön inceleme duruşması için sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, duruşmanın 09/09/2025 günü saat 09:30'da İzmir 14. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacağı, cevap vermediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususunun ön inceleme davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, davalı Güler KARABULUT'a tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 12/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02240444