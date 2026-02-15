Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Ankara ve İzmir için kuvvetli fırtına, yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu.

Kurumdan 'sarı' kodlu uyarı yayımlanırken valiliklerden yapılan açıklamada vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

İstanbul

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 kilometre/saat) beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, "Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

Ankara

Ankara Valiliği, yarın kentin güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer-yer 80 kilometre/saat) beklendiğini bildirdi.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, aralarında İzmir'in de bulunduğu beş ilde toz taşımı yaşanacağı bildirildi.

Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki beş il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) yarın geç saatlere kadar toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.