İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kent Lokantaları'nda 3 gündür ücretsiz iftar programı düzenlendiğini belirterek, "50 liralık bir ücret belirlemiştik ama son üç gündür iftarları ücretsiz dağıtıyoruz. Tamamını ücretsiz yapmak için sponsorlar ve destekçiler bulmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Ramazan boyunca iftarları tamamen ücretsiz hale getirebiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir televizyon programında yaptığı açıklamada İzmir'de Ramazan ayında sosyal yardımların devam ettiğini belirterek, Kent Lokantaları’nda iftar menüsünün ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti.

Ramazan ve diğer aylarda yaptıkları sosyal yardım çalışmalarını arttırarak devam ettiklerini dile getiren Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok noktada ücretsiz yemek dağıtımı yapıyoruz. Diğer taraftan, kent lokantalarında iftar menüsü sunuyoruz. Burada 50 liralık bir ücret belirlemiştik ama son üç gündür iftarları ücretsiz dağıtıyoruz. Tamamını ücretsiz yapmak için sponsorlar ve destekçiler bulmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle Ramazan boyunca iftarları tamamen ücretsiz hale getirebiliriz. Bu durum bizi mutlu ediyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak 30 ilçemizin her birinde her gün farklı bir noktada etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerde bin 500 - iki bin civarında vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Şimdiye kadar ben de katıldım ve bu buluşmalar bizim için çok değerli."