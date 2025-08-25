Ergenli Mahallesi'nde bulunan baraja 2 arkadaşıyla birlikte giren Şükrü Yencilek (15) bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşları, Yencilek'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma Ekibi, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su Altı Arama Ekibi, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Baraja gelen Yencilek'in yakınları acı haberi öğrenmelerinin ardından sinir krizi geçirdi.