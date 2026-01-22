İzmir Kent Lokantalarında her gün 4 çeşit yemek 25 liradan satışa sunuluyor. Önümüzdeki haftalarda dar gelirli vatandaşların yaşadığı noktalarda açılacak kent lokantalarında yemek 25 liradan satışa sunulacak.

Gelişmeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıkladı:

"Dün arkadaşlarımızla birkaç toplantı yaptık. İzmir'in sıkıntılı bölgelerini konuştuk. Bu mahallelerde kent lokantaları açalım ve fiyatlarını 25 TL olarak belirleyelim diye konuştuk"

25 TL YEMEK NERELERDE VERİLECEK?

İzmir'de başlayacak uygulama ile 25 TL yemek sadece Yeni Menemen, Asırlık, Bayraklı, Gültepe ve Toros mahallelerinde geçerli olacak.